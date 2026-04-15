«Белавиа» возобновляет полеты в Израиль 1 15.04.2026, 17:31

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Рейсы стартуют уже на этой неделе.

С 19 апреля 2026 года авиакомпания планирует возобновление регулярного авиасообщения между Минском и Тель-Авивом. Об этом сообщила пресс-служба «Белавиа».

Рейсы по-прежнему будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям:

Вылет из Минска — в 04:10, прибытие в Тель-Авив — в 10:20.

Вылет из Тель-Авива — в 11:20, прибытие в Минск — в 17:45.

Напомним, приостановка рейсов в Тель-Авив была вызвана временным закрытием воздушного пространства Израиля.

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