«Белавиа» возобновляет полеты в Израиль

«Белавиа» возобновляет полеты в Израиль1
- 15.04.2026, 17:31
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Рейсы стартуют уже на этой неделе.
С 19 апреля 2026 года авиакомпания планирует возобновление регулярного авиасообщения между Минском и Тель-Авивом. Об этом сообщила пресс-служба «Белавиа».
Рейсы по-прежнему будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям:
Вылет из Минска — в 04:10, прибытие в Тель-Авив — в 10:20.
Вылет из Тель-Авива — в 11:20, прибытие в Минск — в 17:45.
Напомним, приостановка рейсов в Тель-Авив была вызвана временным закрытием воздушного пространства Израиля.