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Баку добился от России признания обстрела азербайджанского самолета

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  • 15.04.2026, 17:35
  • 7,004
Баку добился от России признания обстрела азербайджанского самолета

Спустя год и три месяца.

Россия согласилась выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших в катастрофе самолета «Азербайджанских авиалиний», который в конце 2024 года разбился вблизи Актау в Казахстане. Об этом пишет азербайджанское издание Report со ссылкой на совместное заявление министерств иностранных дел обеих стран.

В заявлении отмечается, что вопрос урегулирования последствий трагедии, в частности выплат компенсаций, был согласован еще во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Путина 9 октября 2025 года.

Стороны заявили, что эти шаги свидетельствуют о намерении развивать сотрудничество и поддерживать двусторонние отношения.

Именно после той встречи Владимир Путин впервые признал, что самолет был поражен в результате работы российской противовоздушной обороны.

В то же время он утверждал, что борт был поврежден не прямым попаданием ракеты, а осколками после ее взрыва рядом с самолетом.

Также российская сторона пыталась частично переложить ответственность, заявляя о якобы присутствии украинских беспилотников в воздушном пространстве РФ во время инцидента.

Трагедия произошла 25 декабря 2024 года. Самолет Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный, однако после нескольких изменений маршрута упал вблизи казахстанского Актау.

В результате катастрофы погибли 38 человек.

Сначала российская сторона заявляла, что причиной аварии могло быть столкновение с птицами.

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