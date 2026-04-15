Молдова официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года 1 15.04.2026, 17:46

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Кишинев продолжает курс на евроинтеграцию.

Молдова официально уведомила секретариат о выходе из Содружества Независимых Государств и прекратит участие в организации в апреле 2027 г. Об этом заявил вице-премьер и глава МИДа республики Михай Попшой, пишет noi.md.

«8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», – сказал он.

Решение о выходе оформлено после денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. 2 апреля парламент одобрил соответствующую инициативу – «за» проголосовали 60 из 101 депутата, против выступили 26 представителей оппозиции. Президент Майя Санду подписала указы о денонсации 8 апреля.

Молдова станет третьей страной, покинувшей СНГ, после Грузии и Украины.

В парламенте поясняли, что выход из СНГ связан с курсом на интеграцию в Евросоюз.

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