США выжимают Россию с Балкан 1 15.04.2026, 17:54

2,344

Босния выбрала американского инвестора для газового проекта с Хорватией.

Парламент Боснии и Герцеговины одобрил выбор американской компании AAFS Infrastructure and Energy LLC в качестве ключевого инвестора проекта газопровода с Хорватией. Этот проект рассматривается как важный шаг к снижению зависимости страны от российского газа, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Обе палаты парламента внесли изменения в законодательство, регулирующее строительство газопровода. Он должен обеспечить поставки сжиженного природного газа из терминала на хорватском острове Крк.

Ранее оператором проекта выступала государственная компания BH Gas, однако ее исключили из закона после многолетних разногласий. Представители хорватской части Федерации настаивали на создании нового оператора в регионах, через которые пройдет трубопровод.

Власти объясняют реформу необходимостью диверсификации энергоснабжения. Это особенно актуально на фоне планов Евросоюза прекратить поставки российского газа к 2028 году.

По словам директора AAFS в Сараево Амера Бекана, общий объем инвестиций составит около 1,5 млрд долларов. Основная часть средств пойдет на строительство газопровода, еще около 300 млн — на модернизацию аэропортов Сараево и Мостара.

Сейчас Босния полностью зависит от поставок российского газа, который поступает через Сербию по трубопроводу TurkStream. При этом газ покрывает около 8% энергетических потребностей страны.

Ожидается, что в ближайшее время правительство подпишет соглашение с AAFS, а также отдельный договор с Хорватией. Однако эксперты предупреждают, что сложная административная система страны может замедлить реализацию проекта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com