В Литве вынесли приговор агентам белорусских спецслужб 2 15.04.2026, 17:56

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Мужчина и женщина собирали данные о армии и объектах НАТО.

Клайпедский окружной суд 15 апреля признал литовских граждан Миндаугаса Янутиса и Татьяну Беляцкую, являющихся парой, виновными в шпионаже в пользу Беларуси и приговорил их к 7 и 6,5 года лишения свободы соответственно, пишет Delfi.

Фигуранты были задержаны в ноябре 2023 года. Все это время до суда они находились под стражей. У них конфискованы видеорегистратор и другие приспособления, с помощью которых те «совершали незаконные действия», а также «некоторые другие вещи».

Согласно материалам дела, в мае 2022-го пара поехала в Минск, где через посредников их завербовали белорусские спецслужбы.

По словам заместителя генпрокурора Литвы Артураса Урбялиса, задачей сожителей был «сбор информации о Литовской армии, системе добровольческих сил, Союзе стрелков, военных НАТО, а также белорусских оппозиционерах».

В деле утверждается, что пара работала за «денежное и другое вознаграждение», не только в Литве, но и в Латвии.

Белорусские спецслужбы, как следует из материалов, также интересовала информация о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе (11–12 июля 2023 года) и о мерах безопасности в связи с ним.

Несмотря на то, что переданная ими информация не была засекреченной, она «ценна как для планов военной агрессии, так и для иных форм деятельности против Литвы», говорится в обвинительном заключении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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