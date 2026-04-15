Лидер группы «Дай Дарогу» получил права шкипера 2 15.04.2026, 18:04

2,126

Музыкант получил права капитана для управления парусной яхтой.

Лидер группы «Дай Дарогу» Юрий Стыльский выучился в Польше на шкипера и получил права капитана для управления парусной яхтой. Об этом он рассказал в своих аккаунтах в соцсетях.

«Друзья, сегодня я с гордостью сообщаю, что получил удостоверение Inshore Skipper от Международной ассоциации парусного спорта (ISSA). Это новая волна в моей жизни, и я счастлив, что все идет нужным курсом», — написал Стыльский.

Также он с юмором предложил новую форму обращения: «Отныне вы можете звать меня — мой капитан!»

Сертификат ISSA Inshore Skipper дает право управлять парусной или моторной яхтой самостоятельно, а также брать яхту в чартер (аренду) по всему миру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com