Лидер группы «Дай Дарогу» получил права шкипера

Лидер группы «Дай Дарогу» получил права шкипера2
- 15.04.2026, 18:04
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Музыкант получил права капитана для управления парусной яхтой.
Лидер группы «Дай Дарогу» Юрий Стыльский выучился в Польше на шкипера и получил права капитана для управления парусной яхтой. Об этом он рассказал в своих аккаунтах в соцсетях.
«Друзья, сегодня я с гордостью сообщаю, что получил удостоверение Inshore Skipper от Международной ассоциации парусного спорта (ISSA). Это новая волна в моей жизни, и я счастлив, что все идет нужным курсом», — написал Стыльский.
Также он с юмором предложил новую форму обращения: «Отныне вы можете звать меня — мой капитан!»
Сертификат ISSA Inshore Skipper дает право управлять парусной или моторной яхтой самостоятельно, а также брать яхту в чартер (аренду) по всему миру.