закрыть
21 июля 2026, вторник, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лидер группы «Дай Дарогу» получил права шкипера

2
  • 15.04.2026, 18:04
  • 2,126
Лидер группы «Дай Дарогу» получил права шкипера

Музыкант получил права капитана для управления парусной яхтой.

Лидер группы «Дай Дарогу» Юрий Стыльский выучился в Польше на шкипера и получил права капитана для управления парусной яхтой. Об этом он рассказал в своих аккаунтах в соцсетях.

«Друзья, сегодня я с гордостью сообщаю, что получил удостоверение Inshore Skipper от Международной ассоциации парусного спорта (ISSA). Это новая волна в моей жизни, и я счастлив, что все идет нужным курсом», — написал Стыльский.

Также он с юмором предложил новую форму обращения: «Отныне вы можете звать меня — мой капитан!»

Сертификат ISSA Inshore Skipper дает право управлять парусной или моторной яхтой самостоятельно, а также брать яхту в чартер (аренду) по всему миру.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко