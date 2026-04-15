Украинские дроны уничтожили 2 РЛС и склад дронов оккупантов

Украинские дроны уничтожили 2 РЛС и склад дронов оккупантов1
- 15.04.2026, 18:07
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Удар нанесен по логистике российской армии.
Силы обороны Украины 14-го и в ночь на 15-е апреля атаковали ряд военных объектов захватчиков. Была поражена РЛС из состава ЗРК С-400, логистические объекты и скопление живой силы оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
Поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса С-400 в селе Красногорское на временно оккупированной территории Запорожской области и радиолокационная станция «Небо-СВУ», расположенную в населенном пункте Гвардейское в аннексированном Крыму.
На временно оккупированной территории Запорожской области воины ВСУ также били по складу боеприпасов в районе населенного пункта Терпение.
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Гирное, поражен склад БПЛА. В районе Мариуполя — цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного — склады материально-технических средств захватчиков.
По скоплениям живой силы противника защитники били в районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березовое — Днепропетровской, Родинское — Донецкой области и Олешки на Херсонщине.
Поражались и другие важные объекты российского агрессора. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.