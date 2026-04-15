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CNN: США и Иран отказались продлить перемирие

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  • 15.04.2026, 18:17
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CNN: США и Иран отказались продлить перемирие

Но контакты продолжаются.

Вашингтон официально не согласился продлить перемирие с Тегераном. Об этом сообщил CNN.

«Соединенные Штаты официально не согласились на продление режима прекращения огня. Между США и Ираном продолжается диалог с целью достижения соглашения», – сказал собеседник телеканала.

Информацию об отказе от продления перемирия подтвердил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи также заявил, что «до сих пор ни одно из предположений о продлении прекращения огня не подтвердилось и консультации проводятся исключительно через пакистанского посредника».

При этом возможность продления срока перемирия еще рассматривается, но администрация президента США Дональда Трампа стремится как можно быстрее достичь потенциального соглашения.

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