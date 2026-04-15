Лига чемпионов: «Бавария» примет «Реал», «Арсенал» сразится со «Спортингом»1
- 15.04.2026, 18:23
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Сегодня состоятся два ответных матча 1/4 финала ЛЧ.
Сегодня, 15 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдут две игры.
Расписание матчей Лиги чемпионов 15 апреля (время – минское):
22:00. «Арсенал» (Англия) — «Спортинг» (Португалия);
22:00. «Бавария» (Германия) — «Реал» Мадрид (Испания).
Первые матчи в этих парах состоялись 7 апреля. «Арсенал» обыграл «Спортинг» со счётом 1:0, а «Бавария» оказалась сильнее «Реала» — 2:1.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».