Украина получит в 2026 году военную поддержку от НАТО на $60 млрд 15.04.2026, 18:45

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Приоритет — ПВО и дроны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обещает, что государства-члены Альянса в течение 2026 года предоставят Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов, передает «Европейская правда».

«Мы должны обеспечить, чтобы Украина получила необходимую поддержку. Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевого показателя в 60 миллиардов долларов на поддержку безопасности и обороны Украины в этом году», – заявил Рютте.

Он подчеркнул, что «любые средства, поступающие из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе».

«Мы должны сосредоточить финансирование на приоритетах – противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности. Это приоритеты», – подчеркнул генсек НАТО.

Он напомнил, что в 2026 году продолжает действовать механизм PURL по закупке американского оружия государствами-членами НАТО для Украины.

Также глава Альянса обратил внимание на непропорциональное распределение расходов на поддержку Украины государствами-членами.

«Глядя на саммит НАТО в Анкаре, мы также должны достичь прогресса в обеспечении более справедливого и предсказуемого подхода к поддержке оборонных усилий Украины... Это действительно проблема: слишком мало стран несут слишком большое бремя, и мы должны это решить. Поддержка борьбы Украины важна – как никогда», – подчеркнул Марк Рютте.

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