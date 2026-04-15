Новый лидер Венгрии на встрече с госСМИ и президентом страны пообещал избавиться от них 7 15.04.2026, 19:12

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Петер Мадьяр

По его словам, пропагандисты нанесли невероятный ущерб венгерскому народу.

Петер Мадьяр, лидер выигравшей выборы в Венгрии партии «Тиса», не стал медлить с выполнением своего обещания демонтировать построенную Виктором Орбаном систему «нелиберальной демократии». На третий день после победы он встретился с оставшимися на своих местах противниками – подконтрольными власти государственными СМИ, вход куда ему был закрыт в последние полтора года, и президентом Венгрии, ставленником Орбана. Всем им Мадьяр прямо заявил, что их дни сочтены.

Мадьяр обвинил президента Тамаша Шуйока и госСМИ в том, что они стали аморальными соучастниками в деятельности Орбана и его партии «Фидес», которые построили систему, основанную на кумовстве, коррупции, безнаказанности и разжигании ненависти. В двух интервью, данных государственному радио и телевидению, Мадьяр сравнил их деятельность с пропагандой в Северной Корее и нацистской Германии, указав на масштабное распространение дезинформации. Шуйок же, по словам Мадьяра, продемонстрировал моральную несостоятельность и не может оставаться на посту. Во время визита в офис президента Мадьяр потребовал от него уйти в отставку после приведения к присяге нового правительства, сообщает Bloomberg.

Президент Венгрии избирается парламентом, и «Фидес» назначила Шуйока на этот пост два года назад. До этого он восемь лет возглавлял Конституционный суд, который Орбан, 16 лет находившийся у власти, поставил под свой контроль. Оппозиция называла Шуйока и предшествовавших ему президентов «машинами для проставления подписей» на принимаемых режимом Орбана решениях. По словам Мадьяра, Шуйок сказал, что «рассмотрит» требование об отставке.

«Я сказал ему, что, если он не уйдет, мы внесем поправки в конституцию», — пояснил Мадьяр. «Тиса» по итогам выборов получила конституционное большинство – две трети мест в парламенте.

Президент также согласился ускорить процедуру одобрения нового состава правительства. По конституции, последним днем для этого является 12 мая (спустя месяц после дня выборов). Скорее всего, правительство будет сформировано 6-7 мая, сказал Мадьяр.

Журналистам госСМИ он заявил, что их вещание будет прекращено. Оно возобновится после реорганизации, чтобы государственные информационные службы стали по-настоящему общественными организациями. В радиоинтервью, подвергаясь постоянным нападкам ведущего (который ранее гораздо обходительнее вел себя с Орбаном), Мадьяр ответил ему резкой критикой. Он заявил, что тот представляет организацию, которая сеяла страх и отчаяние среди населения:

«Вы нанесли невероятный ущерб венгерскому народу — поразили его душу, вселили страх в сердца детей, бабушек и дедушек, пожилых людей. Дело не во мне. Речь идет о праве каждого венгра на государственные СМИ, которые транслируют правду».

Согласно опубликованному в феврале исследованию Republikon Institute, за последний год Мадьяр выставлялся в негативном свете в вечерних новостях государственного телеканала M1 в 96% случаев. Орбан упоминался в положительном контексте в 95% случаев. В заявлении для Bloomberg перед самыми выборами государственный регулятор в сфере коммуникаций сослался на «процедурные правила», которые не позволяют ему обеспечить объективное освещение политических событий.

Мадьяр также заявил, что вернет в государственную собственность доли в двух крупнейших компаниях страны – нефтяной MOL и фармацевтической Gedeon Richter. Орбан передал эти пакеты фонду, занимающемуся продвижением его идеологии «нелиберальной демократии».

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