Италия заинтересована в Drone Deal с Украиной

Италия заинтересована в Drone Deal с Украиной1
- 15.04.2026, 19:20
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Команды Зеленского и Мелони обсудят сделку.
Украина и Италия проработают возможность подписания дроновой сделки (Drone Deal). Рим уже выразил заинтересованность в таких договоренностях.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони.
Глава украинского государства напомнил, что Украина разработала специальный формат сделки для партнеров - Drone Deal.
«Нашу военную экспертизу, оборонные способности по дронам, ракетам, системам радиоэлектронной борьбы, обмену данными. Мы предлагаем объединить все это с возможностями партнеров», - уточнил Зеленский.
По его словам, важно, что от Италии есть интерес к такому сотрудничеству.
«Мы договорились, что наши с Джорджией команды проработают детали Drone Deal между нашими странами», - сказал Зеленский.
Он уточнил, что две страны работают, чтобы увеличить взаимодействие между оборонными секторами.