закрыть
21 июля 2026, вторник, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Италия заинтересована в Drone Deal с Украиной

1
  • 15.04.2026, 19:20
  • 2,064
Италия заинтересована в Drone Deal с Украиной

Команды Зеленского и Мелони обсудят сделку.

Украина и Италия проработают возможность подписания дроновой сделки (Drone Deal). Рим уже выразил заинтересованность в таких договоренностях.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони.

Глава украинского государства напомнил, что Украина разработала специальный формат сделки для партнеров - Drone Deal.

«Нашу военную экспертизу, оборонные способности по дронам, ракетам, системам радиоэлектронной борьбы, обмену данными. Мы предлагаем объединить все это с возможностями партнеров», - уточнил Зеленский.

По его словам, важно, что от Италии есть интерес к такому сотрудничеству.

«Мы договорились, что наши с Джорджией команды проработают детали Drone Deal между нашими странами», - сказал Зеленский.

Он уточнил, что две страны работают, чтобы увеличить взаимодействие между оборонными секторами.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко