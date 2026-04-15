Италия заинтересована в Drone Deal с Украиной 1 15.04.2026, 19:20

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Команды Зеленского и Мелони обсудят сделку.

Украина и Италия проработают возможность подписания дроновой сделки (Drone Deal). Рим уже выразил заинтересованность в таких договоренностях.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони.

Глава украинского государства напомнил, что Украина разработала специальный формат сделки для партнеров - Drone Deal.

«Нашу военную экспертизу, оборонные способности по дронам, ракетам, системам радиоэлектронной борьбы, обмену данными. Мы предлагаем объединить все это с возможностями партнеров», - уточнил Зеленский.

По его словам, важно, что от Италии есть интерес к такому сотрудничеству.

«Мы договорились, что наши с Джорджией команды проработают детали Drone Deal между нашими странами», - сказал Зеленский.

Он уточнил, что две страны работают, чтобы увеличить взаимодействие между оборонными секторами.

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