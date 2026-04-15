Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую 3 15.04.2026, 19:48

3,818

Доля России на чешском рынке снизилась до 7,7% против 42% годом ранее.

Азербайджан по итогам 2025 года стал крупнейшим поставщиком нефти в Чехию, обеспечив более 42% импорта сырья, а Россия утратила многолетнее лидерство на этом рынке. Об этом сообщает České Noviny.

Доля России снизилась до 7,7% против 42% годом ранее и более 50% в предыдущие годы. Всего Чехия в 2025 году импортировала свыше 6,85 млн т нефти, что на 5,5% больше в годовом выражении. Сокращение доли России связано с прекращением поставок по нефтепроводу «Дружба» в марте, которые до сих пор не возобновлены.

На втором месте по объемам поставок оказалась Норвегия (около 20%), на третьем — Казахстан (18%). Кроме того, впервые значительные поставки обеспечила Саудовская Аравия.

Основной объем нефти поступает в Чехию по трубопроводу IKL, связанному с системой TAL, который после расширения способен полностью покрывать потребности страны. Поставки по «Дружбе» практически прекращены.

12 марта президент Чехии Петр Павел заявил, что страна не будет возвращаться к закупкам российских энергоносителей ни при каких обстоятельствах. По его словам, Чехия уже полностью сократила зависимость от российских поставок и обеспечивает себя энергией за счет источников с юга и запада, чего достаточно для внутренних нужд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com