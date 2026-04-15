Командование США: Ни одно судно не прошло в иранские порты за 48 часов блокады 7 15.04.2026, 20:03

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США полностью заблокировали морскую торговлю Ирана.

За 48 часов блокады США в Ормузском проливе ни одно судно не прошло в иранские порты и не вышло из них. Об этом заявило Центральное командование США в соцсети X.

По данным ведомства, девять судов выполнили указания американских сил и вернулись в иранские порты или прибрежную зону. Командование отметило, что ВМС США также патрулируют Оманский залив.

После того как Вашингтон и Тегеран не смогли прийти к соглашению на переговорах в Исламабаде, президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. По словам главы Центрального командования США Брэда Купера, США полностью заблокировали морскую торговлю Ирана, от которой зависит около 90% экономики страны.

Агентства со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов писали, что несколько танкеров проходили через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США. Среди них — китайский танкер Rich Starry, иранский супертанкер модели VLCC. Сегодня The Wall Street Journal писал, что морской коридор за прошедшие сутки пересекли более 20 коммерческих судов.

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