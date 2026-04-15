С самой высокой метеостанции России поступил сигнал бедствия 1 15.04.2026, 20:48

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Спасательный вертолет не смог сесть.

Сотрудник метеостанции «Сулак высокогорная», расположенной в труднодоступном горном районе Дагестана, запросил помощь из-за сильного снегопада. Об этом сообщил ТАСС начальник Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Лозовой.

«Все засыпало снегом, еще и шел дождь, еще и мороз там. <…> Мы вызвали вертолет, но он не смог снять <…>. Вертолет заходил на посадку, не смог сесть», — сообщил он.

Метеостанция «Сулак» расположена в Цумадинском районе на склоне горы Адалла-Шухгельмеэр на высоте 2927 метров. Она считается одной из самых труднодоступных и высоких не только в России, но и в Европе.

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