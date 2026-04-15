Цены на эти квартиры в Минске улетают в космос 6 15.04.2026, 21:09

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Эксперты рассказали подробности.

В Минске в марте было совершено 1099 сделок с недвижимостью. Это на 0,27% меньше, чем в феврале, отмечают аналитики агентства недвижимости «Авангард».

По итогам марта один кв. м жилья в столице в среднем стоил 2072 доллара. Это еще +2,73% к показателю февраля.

«Средняя стоимость кв. м в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. После обновления очередного рекорда цены в феврале 2026 года уже в марте рекорд вновь обновлен — 2229 долларов за квадрат. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила 81 доллар. Или еще +3,8% к показателю февраля», — сообщает «Авангард».

Двушки подорожали на 2,3% — до 1984 долларов за кв. м, трешки — на 1,5% (до 1870 долларов), а четырехкомнатные квартиры — на 2,8% (до 1818 долларов).

С однокомнатными квартирами прошло 46% всех сделок в марте. «Это типичная ситуация для рынка недвижимости Минска», — резюмировали аналитики.

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