Цены на эти квартиры в Минске улетают в космос

Цены на эти квартиры в Минске улетают в космос6
- 15.04.2026, 21:09
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Эксперты рассказали подробности.
В Минске в марте было совершено 1099 сделок с недвижимостью. Это на 0,27% меньше, чем в феврале, отмечают аналитики агентства недвижимости «Авангард».
По итогам марта один кв. м жилья в столице в среднем стоил 2072 доллара. Это еще +2,73% к показателю февраля.
«Средняя стоимость кв. м в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. После обновления очередного рекорда цены в феврале 2026 года уже в марте рекорд вновь обновлен — 2229 долларов за квадрат. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила 81 доллар. Или еще +3,8% к показателю февраля», — сообщает «Авангард».
Двушки подорожали на 2,3% — до 1984 долларов за кв. м, трешки — на 1,5% (до 1870 долларов), а четырехкомнатные квартиры — на 2,8% (до 1818 долларов).
С однокомнатными квартирами прошло 46% всех сделок в марте. «Это типичная ситуация для рынка недвижимости Минска», — резюмировали аналитики.