СМИ: Пентагон начал подготовку к проведению военных операций на Кубе 5 15.04.2026, 21:12

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Ранее президент США обещал заняться режимом на Кубе после Ирана.

Пентагон начал подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст такой приказ, сообщает USA Today со ссылкой на источники.

Трамп в последние месяцы неоднократно рассказывал, что займется Кубой после Ирана. К примеру, он обещал обеспечить «падение» властей острова, а также предупреждал, что остров станет «следующим» для американской армии после завершения войны с Ираном.

В прошлом месяце о подготовке к нападению на Кубу заявил заместитель министра иностранных дел страны Карлос Фернандес де Коссио. «Наши вооруженные силы всегда готовы, и фактически в настоящее время они готовятся к возможности военной агрессии», — сказал замминистра. При этом он отметил, что Гавана «не видит причин», по которым это должно произойти.

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