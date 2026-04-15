Минское «Динамо» и казанский «Ак Барс» устроили несколько драк за один период 1 15.04.2026, 21:17

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Две личные драки остались за игроками «Динамо».

Хоккеисты минского «Динамо» и «Ак Барса» устроили драку уже на второй минуте матча плей-офф КХЛ в Казани, за этим последовало еще две крупные потасовки.

Команды проводят четвертую игру 1/4 финала, в случае победы «Ак Барс» выйдет в следующий раунд.

На второй минуте у ворот минского клуба Николас Мелош («Динамо») толкнул игрока хозяев Михаил Фисенко, после чего оба скинули краги и начали обмен ударами. Мелошу удалось уложить соперника на лед. Оба получили по пять минут штрафа.

На пятой минуте подрались Ксавье Уэлле («Динамо») и Никита Дыняк («Ак Барс»). Уэлле смог натянуть свитер на голову соперника и уронить его на лед. Также по итогам эпизода за грубость наказали Джошуа Брука у гостей и Алексея Пустозерова у хозяев.

Еще одна стычка произошла на седьмой минуте, она началась у ворот «Динамо», когда Даррен Диц ударил игрока казанцев Артема Галимова. Дицу дали четыре минуты штрафа за грубость и толчок клюшкой, а Галимову — две за симуляцию.

Суммарно за первые 20 минут игрового времени хоккеисты двух команд набрали 38 штрафных минут.

«Ак Барс» к 30-й минуте матча повел 2:0.

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