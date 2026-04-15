Генсек НАТО: План закупок оружия для Украины будет выполнен 15.04.2026, 21:46

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Марк Рютте

Германия уже объявила о поставках Киеву сотен ракет для ЗРК Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оптимистично настроен относительно финансирования закупок американских вооружений для Киева. «Я уверен, что мы сможем профинансировать поток поставок из США», - заявил он в среду, 15 апреля, после заседания Контактной группы по Украине (формат «Рамштайн») в Берлине.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил «большое удовлетворение» тем, что на встрече вновь удалось собрать средства в поддержку Украины. Он отметил, что взносы разных стран сложно сравнивать из-за различий в размерах экономик, но все же признал наличие «дисбаланса во взносах».

В рамках механизма приоритетных закупок для Украины (PURL) страны НАТО и их союзники приобретают американские вооружения для Киева, в том числе для противовоздушной обороны от российских ударов, пакетами по 500 млн долларов. По оценкам НАТО, в этом году Киеву потребуются закупки по этому механизму на сумму не менее 15 млрд долларов, передает DW.

Писториус призвал не ослаблять поддержку Украины, даже пока внимание мира сосредоточено на Ближнем Востоке и усилиях по разблокированию Ормузского пролива. «Одно очевидно: Россия извлекает выгоду из нынешней ситуации на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть наполняет путинскую военную казну - по крайней мере, пока», - указал министр.

Марк Рютте вновь отверг опасения, что война с Ираном приведет к сокращению объема поставок американского оружия для Украины. Поток поставок из США продолжается, повторил он свои слова, сказанные еще в марте.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Бельгия, Норвегия, Болгария и Эстония взяли на себя дополнительные обязательства по выплатам в рамках механизма PURL, а министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о поставке Украине 120 000 дронов.

Хили подчеркнул решающую роль беспилотников на поле боя: в марте они обеспечили 96 процентов потерь российской армии, которые в том же месяце достигли рекордных 35 000 человек. «Дроны определили ход этой войны и станут решающим фактором в ее исходе», - отметил британский министр.

Министерство обороны ФРГ накануне сообщило, что Германия передаст Украине «несколько сотен ракет» к зенитным ракетным комплексам Patriot. Писториус 15 апреля уточнил, что поставки растянутся на четыре года.

Кроме того, немецкий производитель Diehl поставит Украине дополнительные пусковые установки зенитного ракетного комплекса Iris-T. По данным Киева, речь идет о 36 таких системах.

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