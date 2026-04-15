В Украине внедрили новую модель ведения войны 2 15.04.2026, 22:02

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Новый подход уже показал результат.

15 апреля Министерство обороны Украины заявило в Telegram о внедрении новой модели ведения боевых действий.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о так называемых дроново-штурмовых подразделениях. Они объединяют воздушные и наземные беспилотные системы вместе с пехотой в единую боевую систему.

«Такой подход уже показал результат на юге, где с февраля был освобожден большой объем территорий именно благодаря применению этих новейших подразделений», – говорится в сообщении.

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