В Украине внедрили новую модель ведения войны

В Украине внедрили новую модель ведения войны2
- 15.04.2026, 22:02
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Новый подход уже показал результат.
15 апреля Министерство обороны Украины заявило в Telegram о внедрении новой модели ведения боевых действий.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о так называемых дроново-штурмовых подразделениях. Они объединяют воздушные и наземные беспилотные системы вместе с пехотой в единую боевую систему.
«Такой подход уже показал результат на юге, где с февраля был освобожден большой объем территорий именно благодаря применению этих новейших подразделений», – говорится в сообщении.