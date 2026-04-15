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Папа Лев XIV выступил в Камеруне с призывом не потакать «прихотям влиятельных»

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  • 15.04.2026, 23:29
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Папа Лев XIV выступил в Камеруне с призывом не потакать «прихотям влиятельных»
Папа Римский Лев XIV

Понтифик выступил с обращением к руководству Камеруна.

Во время своего визита в Камерун папа римский Лев XIV выступил с обращением к руководству страны, в том числе к президенту Полю Бийе. Он призвал власти Камеруна искоренить коррупцию и противостоять «прихотям богатых и влиятельных».

«Прозрачность в управлении государственными ресурсами и уважение к верховенству права имеют решающее значение для восстановления доверия. Пришло время обратиться к нашей совести и сделать смелый шаг вперед... Для того чтобы восторжествовали мир и справедливость, необходимо разорвать цепи коррупции, которые уродуют власть и лишают ее доверия»,— сказал понтифик (цитата по Reuters).

13 апреля папа римский отправился в 10-дневную поездку в африканские страны. Он посетит Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к социальным и экономическим проблемам региона.

Поездка понтифика проходит после конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа. Он начался после того, как Лев XIV осудил операцию США и Израиля против Ирана. Он также назвал угрозы президента США уничтожить иранскую цивилизацию неприемлемыми. В ответ господин Трамп назвал понтифика «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики, чересчур либеральным человеком, потакающим левым радикалам». В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир папа римский заявил, что «не боится» администрации Дональда Трампа и продолжит «громко провозглашать Евангелие».

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