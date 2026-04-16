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Венгерская армия покидает объекты, охранявшиеся от «украинской угрозы»

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  • 16.04.2026, 0:00
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Венгерская армия покидает объекты, охранявшиеся от «украинской угрозы»

Солдат для «охраны» привлекал Орбан.

В Венгрии после выборов выводят военных, которые были задействованы в охране объектов критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении HVG.

Решение связано с тем, что компании, управляющие инфраструктурой, сами усилили безопасность своих объектов. Поэтому потребность в военных стала меньше.

Во время предвыборной кампании премьер Виктор Орбан высказал предположение, что Украина может нанести удар по венгерским энергетическим системам на фоне якобы блокирования возобновления работы нефтепровода «Дружба», и развернул войска для их защиты.

Приказ о выводе войск отдал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Габор Бьорьонди.

«Вооруженные силы Венгрии начали рационализировать численность военнослужащих, задействованных в усилении охраны инфраструктуры и энергетических объектов», — сообщили в Генштабе.

Согласно заявлению Генерального штаба, операторы критической инфраструктуры пересмотрели и скорректировали свои меры безопасности и усилили защиту собственных объектов.

«Поэтому Вооруженные силы Венгрии будут постепенно сокращать численность развернутых сил с 15 апреля 2026 года и выводить войска из тех мест, где Министерство энергетики больше не считает необходимым военное подкрепление», – говорится в заявлении Генштаба.

Венгерская армия направила 600 солдат для охраны энергетической инфраструктуры.

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