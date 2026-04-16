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Сезон окончен: минское «Динамо» вылетает из плей-офф КХЛ

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  • 16.04.2026, 1:13
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Сезон окончен: минское «Динамо» вылетает из плей-офф КХЛ

Минчане третий раз в истории уступили в серии плей-офф с «баранкой».

Минское «Динамо» «всухую» проиграло казанскому «Ак Барсу» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ — 0-4 (1:2, 4:5 ОТ, 0:4, 2:3).

На стадии 1/8 финала «зубры» прошли московских одноклубников с зеркальным счетом (4-0) — эта серия стала для них лучшей за все годы выступления в лиге.

«Динамо», выступающее в КХЛ с сезона-2008/09, лишь дважды уступало в противостоянии нокаут-раунда с «баранкой»: в сезоне-2011/12 потерпело «сухое» поражение от московского «Динамо», а в сезоне-2021/22 — от питерского СКА. Оба конфуза случились в первом раунде.

Всего минчане пробивались в плей-офф 10 раз. В этом году команда впервые в истории финишировала на втором месте Западной конференции и на пятом месте в сводной таблице лиги по итогам регулярного чемпионата.

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