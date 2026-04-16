Нарышкин назвал обстановку на границах Беларуси и РФ напряженной 33 16.04.2026, 2:44

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Сергей Нарышкин

Глава СВР РФ также рассказал альтернативную историю начала Второй мировой.

Обстановку на западных границах России и Беларуси можно охарактеризовать как очень напряженную. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Беларуси, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в странах Балтии и Польше происходят усиленная милитаризация экономики и военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий.

«К сожалению, совсем недавно и Польша, и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин, и мы видим, как на восточных границах государств создаются новые фортификационные сооружения. Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны», — сказал Нарышкин.

При этом директор СВР сообщил, что нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада. И якобы именно солдаты и офицеры Красной армии освобождали страну, принесли ей и свободу, и освобождение от нацизма.

По словам Нарышкина, история может повториться.

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