В Германии создали текстильный фильтр для захвата микропластика 16.04.2026, 3:59

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Очистка до 98,5%.

Немецкие ученые разработали каскадный фильтр из текстиля. Он предназначен для улавливания микропластика из сточных вод до того, как тот попадет в реки и океаны.

Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Устройство создала команда Немецкого института исследования текстиля и волокон Денкендорфа (DITF). Новая разработка удерживает синтетические микроволокна, выделяемые во время повседневной стирки одежды. По данным ученых, каждый такой цикл высвобождает от 12 до 1400 миллиграммов частиц на килограмм текстиля, которые затем легко попадают в водные экосистемы.

Каскадная установка в очистке эффективна на 89,7−98,5%. Она состоит из трех этапов фильтрации на основе композитных материалов, где каждый уровень имеет трехмерную структуру из полипропиленовой ткани и распорного слоя. Отверстия становятся все уже с каждым этапом, что позволяет задерживать сверхмелкие элементы размером до 1,5 микрометра.

Со временем захваченные частицы образуют слой так называемого фильтрационного осадка, который дополнительно повышает качество очистки воды. Чтобы устранить чрезмерное накопление материала, инженеры внедрили воздушную систему очистки.

«Чтобы очистить фильтр и восстановить полную производительность, была интегрирована система обратной промывки сжатым воздухом, — отметили исследователи в пресс-релизе, — Поскольку „фильтровальный осадок“ смещается с ткани на распорную структуру, обратная промывка требуется реже, что продлевает время работы на 155%»,

Традиционные очистные сооружения обрабатывают слишком большие объемы воды, поэтому значительное количество загрязнителей все равно избегает переработки и оказывается в природе. Новое изобретение рассчитано на эффективную работу даже при низком давлении.

«Кроме фильтрации микропластика, текстильная композитная среда, разработанная в DITF, также может быть адаптирована для широкого спектра других требований к фильтрации», — утверждают ученые.

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