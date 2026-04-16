Россия ударила по Киеву баллистикой: среди жертв – ребенок 4 16.04.2026, 7:48

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Погибли 5 человек, 21 человек получил ранения.

В ночь на четверг, 16 апреля, страна-агрессор Россия устроила очередную атаку на украинскую столицу. Враг запустил по Киеву баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов. Погибли 5 человек, среди которых 12-летний мальчик. Еще 21 человек получил ранения, пишет OBOZ.UA.

Об угрозах предупреждали Воздушные силы ВСУ. По ракетам работали силы ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

Шевченковский район

Обломки ракеты также упали на двух локациях в Шевченковском районе: на территории возле жилого дома и на детской площадке по другому адресу. Обошлось без последующего возгорания.

Подольский район

В этом районе столицы зафиксировано попадание в нежилое здание.Также произошло падение отломков на нескольких локациях – на одной из них в жилом доме произошел пожар на первом этаже, в другой многоэтажке повреждены окна. Также обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-гостиницы и повредили близлежащие дома.

Произошло попадание обломков ракеты в 6-й этаж 16-этажного жилого дома, без воспламенения.В результате падения обломков частично разрушен частный дом. Из-под завалов спасли ребенка и его мать.

Под завалами одного из домов было обнаружено 2 погибших, один из которых ребенок 12 лет, еще 3 человека получили ранения стеклом.

Оболонский район

По информации столичной мэрии, в Оболонском районе повреждено офисное здание с последующим горением конструкций и припаркованных автомобилей. В результате повторного обстрела пострадали 4 медика.

Произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено рядом расположенное складское здание, шиномонтаж и здание магазина. В Оболонском районе 2 человека погибли, также пострадали 6 человек, из которых 4 работника скорой помощи и 2 работника полиции, прибывшие на место.

Днепровский район

В Днепровском районе Киева обломки ракеты обнаружили на открытой территории.

В результате падения обломков ракеты произошло возгорание в двухэтажном жилом доме.

Жертвы в Киеве

По состоянию на 6:30 в столице Украины 5 погибших, среди них ребенок, 21 человек пострадал в результате российского обстрела. Медики госпитализировали 11 пострадавших, остальным оказали помощь на месте и амбулаторно. Экстренные службы продолжают работать на местах и ликвидировать последствия атаки.

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