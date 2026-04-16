«Завод горит»: БПЛА ударили по НПЗ в Туапсе 7 16.04.2026, 7:58

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Российский регион подвергся массовой атаке БПЛА.

В ночь на 16 апреля ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарского края РФ.

На предприятии вспыхнул пожар, сообщило российское издание Astra.

«Туапсинский нефтеперерабатывающий завод горит после нападения в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что, согласно анализу, горит НПЗ, которое расположено по адресу: ул. Индустриальная, 4.

В то же время в сети появились видео пожара на заводе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке БПЛА.

«В Туапсе в результате падения обломков повреждены 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта», — написал Кондратьев.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Отметим, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод — предприятие, которое образует единый производственный комплекс с морским терминалом завода нефтепродуктообеспечения ПАО «Роснефть» — ООО «РН-Морской терминал Туапсе». Входит в состав нефтяной компании «Роснефть».

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