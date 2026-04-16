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Лукашенко как «голубой воришка» Альхен

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  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 16.04.2026, 12:51
  • 17,074
Лукашенко как «голубой воришка» Альхен

Диктатор постеснялся рассказать, кто настоящие иждивенцы.

Правитель снова взъелся на белорусов. Мол, «мы уже так избаловали своих людей».

— Будет экономика — будут и граждане жить нормально. Поэтому впереди экономика, производства. А у нас иждивенчество очень сильно развито, — заявил он, посещая рыбхоз в Могилевской области.

И в этом он по-своему прав. Мы даже готовы привести конкретные примеры, о которых правитель, подобно завхозу Альхену из «12 стульев» Ильфа и Петрова (известному как «голубой воришка» Альхен — ред.), постеснялся рассказать.

Согласитесь, обвиняя людей в иждивенческих настроениях, было бы справедливо начать с тех, кто рядом с тобой. И тут есть о чем рассказать, учитывая то, какими льготами и режимом максимального благоприятствования со стороны государства пользуется родня Лукашенко.

Так, например, младший сын Николай четвертый год получает стипендию из фонда отца, пополняемого из бюджета.

Старший сын Виктор развил торговый и ресторанный бизнес под прикрытием Национального олимпийского комитета.

Средний сын Дмитрий паразитирует на БелАЗе, многие годы пользуется безлимитными льготами для возглавляемого им «президентского» спортклуба.

Его жена Анна подмяла под себя музыкальный и рекламный рынок страны.

В числе VIP-иждивенцев оказались даже внуки правителя. Его тезка 21-летний Александр Лукашенко планирует построить производственно-складской цех за госкредит.

А муж внучки Виктории Дмитрий Дятлов устроился на руководящую должность в компанию «Морские промыслы». Какое совпадение: она принадлежит близкой подруге семьи Виктора и Лилии Лукашенко — «рыбной королеве» Людмиле Неронской.

И это далеко не полный список возможностей для клана правителя красиво и безбедно жить за счет белорусов, которых в этой истории выставляют крайними.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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