Молдова начала обратный отсчет выхода из СНГ 2

3,472

Стало известно, когда это произойдет.

Республика Молдова официально выйдет из состава так называемого СНГ, Содружества Независимых Государств, в начале апреля 2027 года. Это произойдет 8 апреля, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления о выходе из организации.

Об этом рассказал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой. Он уточнил, что власти его страны процедуру юридического выхода из СНГ «уже начали», а официальное уведомление об этом секретариату организации направили именно 8 апреля.

Что сказал глава МИД Молдовы

«После обнародования денонсации соответствующих соглашений и их публикации в «Официальном вестнике» Молдовы 8 апреля секретариат СНГ в Минске был уведомлен, и мы получили от них подтверждение получения нашего сообщения», – в частности, сказал Попшой.

Он отметил, что формально и в соответствии с международным правом Молдова перестанет быть государством-членом СНГ только по истечении одного года с момента соответствующего уведомления.

«8 апреля следующего года, с юридической, формальной точки зрения, мы уже не будем частью СНГ», – пояснил глава МИД республики.

Отношения с СНГ

В то же время глава молдавской дипломатии отметил, что на практике отношения его страны с СНГ отсутствуют уже несколько лет.

«С практической точки зрения, мы уже довольно давно, уже много лет не участвовали в политических мероприятиях или иных встречах, которые не отвечают национальным интересам республики Молдова», – сказал Михай Попшой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com