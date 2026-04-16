Лукашенко стал ледовым посмешищем и «черной меткой» для минского «Динамо» 6 Василь Верас, «Салідарнасць»

16.04.2026, 8:45

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Как диктатор «разложил» столичный клуб.

Белорусский хоккейный клуб вылетел из Кубка Гагарина после того, как правитель решил помочь.

Минское «Динамо» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2025/26 буквально вынесло московских одноклубников, выиграв серию всухую – 4:0. Но потом случилось страшное.

Александр Лукашенко любит примазаться к успехам спортсменов. Когда-то он рассказывал, что «разложил» всю победную олимпийскую гонку Дарьи Домрачевой.

На этот раз правитель явился на тренировку «Динамо». И снова начал «раскладывать». О вратаре сказал: «Зак [Фукале] – молодец, очень неплохо играл. Конечно, пора уже ему в дальний правый угол не пропускать. Но хорошо, что не пропускает снизу».

Потом Лукашенко перешел к глобальным рекомендациям: «Надо прагматично играть. Потому что я знаю, что это – не ваша игра. Вы – люди атакующие: вперед, вперед, вперед, а потом провалились… Ну, это плей-офф. Где-то надо отброситься, где-то надо отскочить, в защите поиграть и так далее. Не проигрывать вбрасывание…»

Не обошлось без ледового посмешища, в ходе которого правитель заставлял капитулировать вратаря «Динамо». А на закуску Лукашенко передал хоккеистам хлеб, сало, сладости, мед, а тренерам – еще и крепкие напитки. И пообещал прийти на первую игру второго раунда плей-офф, в котором минчанам противостоял казанский «Ак Барс».

С этого момента – словно отрезало. Победы «Динамо» сменились поражениями.

«Зубры» проиграли в присутствии Лукашенко – 1:2. Затем отдали и второй матч в Минске – 4:5. И завершили сезон в Казани – 0:4 и 2:3.

Так что Лукашенко действительно «разложил» команду. Участие в пропагандистском шоу обернулось для «Динамо» разгромом в серии с «Ак Барсом».

Василь Верас, «Салідарнасць»

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