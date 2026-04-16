Россияне с дронов разбрасывают листовки о «плохом» Трампе

Россияне с дронов разбрасывают листовки о «плохом» Трампе20
- 16.04.2026, 8:54
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Глупость или сознательная диверсия пропаганды?
Российские войска во время сегодняшней массированной атаки Украины с дронов разбросали пропагандистские листовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Украины Сергея «Флеша» Бескрестнова в Telegram.
«Герберы» снова разбрасывают листовки. Боже, спасибо тебе, что пропагандисты врага «тупые» и разбрасывают такую чушь», - написал Бескрестнов.
Судя по опубликованному фото, на открытке изображен президент США Дональд Трамп, сообщающий о том, что помощь Украине якобы осталась в прошлом.