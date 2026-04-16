Пропавшего в Минске подростка нашли в 42 километрах от города 7 16.04.2026, 9:30

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Поиски велись до вечера 15 апреля.

Пропавшего утром 15 апреля в Минске 15-летнего Максима Кураша к вечеру нашли далеко от столицы. Об этом сообщила минская милиция.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили местонахождение подростка. Его нашли в 42 километрах от Минска. С ребенком все в порядке, он передан законным представителям», — сообщили в милиции.

Напомним, подросток 15 апреля около 11 часов ушел из дома на Партизанском проспекте в школу, однако там так и не появился.

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