Скандальный рейв в Беловежской пуще перенесли 4 16.04.2026, 9:48

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Но недалеко.

Фестиваль «Техно-рейв в Беловежской пуще» перенесен, сообщила администрация национального парка «Беловежская пуща». Фестиваль, планировавшийся на 18 апреля, перенесли на 28 августа. Изменили и место: вместо «усадьбы Деда Мороза» внутри пущи концерт планируют провести на парковке перед главным входом в парк.

Рейв немало критиковали и за время, и за место. Сообщения о фестивале собирали множество комментариев с возмущением. Организация «Дикая природа» объясняла: середина апреля –сезон гнездования, а громкая музыка и шум толпы – это стресс для птиц и зверей. От басов рейва птицы могут бросить гнезда, звери – свой неокрепший молодняк. Министерство лесного хозяйства даже информировало, что надо писать не ему, так как национальный парк «Беловежская пуща» подчинен администрации Лукашенко, а не ведомству.

И если фестиваль перенесли на время, когда сезон гнездования уже закончится, то к месту и допустимому уровню шума могут остаться вопросы. Парковка, о которой ведется речь, находится возле туристического центра, недалеко от деревни, но все же под самым лесом. А программу хотят расширить, «повысить уровень мероприятия».

В комментариях одни благодарят за то, что мероприятие перенесли. Другие шутят: ранее же научный сотрудник заявлял, что уровень шума и в лесу был приемлемый.

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