Драма в Мюнхене: «Бавария» выбила «Реал» и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Драма в Мюнхене: «Бавария» выбила «Реал» и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов1
- 16.04.2026, 9:57
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Семь мячей, дубль Гюлера и голы на 89-й и 94-й минутах.
«Бавария» дома обыграла мадридский «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 4:3, пишет pressball.by.
У хозяев мячи забили Александар Павлович, Харри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе. У «сливочных» дублем отметился Арда Гюлер, а третий мяч забил Килиан Мбаппе.
Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.
В полуфинале «Бавария» сразится с французским «ПСЖ», который прошел «Ливерпуль» (2:0, 2:0).
БАВАРИЯ — РЕАЛ — 4:3
МЮНХЕН. «Алльянц Арена». Начало в 22.00.
СУДЬЯ: Винчич (Словения).
БАВАРИЯ: Нойер (к) — Упамекано, Та, Лаймер, Станишич (Дэйвис, 46), Киммих, Павлович, Гнабри (Мусиала, 61), Л.Диас, Олисе, Кейн.
РЕАЛ: Лунин — Эдер Милитау, Рюдигер, Менди, Александр-Арнолд (Мастантуоно, 90), Беллингем, Вальверде (к), Арда Гюлер (Питарч, 90), Б.Диас (Камавинга, 62), Винисиус Жуниор, Мбаппе.
ГОЛЫ: 0:1 — Арда Гюлер (1). 1:1 — Павлович (6). 1:2 — Арда Гюлер (29). 2:2 — Кейн (38). 2:3 — Мбаппе (42). 3:3 — Л.Диас (89). 4:3 — Олисе (94+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Станишич (29), Эдер Милитау (40), Рюдигер (71), Камавинга (78, 86).
УДАЛЕНИЯ: Камавинга (86, Реал), Арда Гюлер (95+, Реал).
Первый матч — 2:1