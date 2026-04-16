Драма в Мюнхене: «Бавария» выбила «Реал» и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов 1 16.04.2026, 9:57

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Семь мячей, дубль Гюлера и голы на 89-й и 94-й минутах.

«Бавария» дома обыграла мадридский «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 4:3, пишет pressball.by.

У хозяев мячи забили Александар Павлович, Харри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе. У «сливочных» дублем отметился Арда Гюлер, а третий мяч забил Килиан Мбаппе.

Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.

В полуфинале «Бавария» сразится с французским «ПСЖ», который прошел «Ливерпуль» (2:0, 2:0).

БАВАРИЯ — РЕАЛ — 4:3

МЮНХЕН. «Алльянц Арена». Начало в 22.00.

СУДЬЯ: Винчич (Словения).

БАВАРИЯ: Нойер (к) — Упамекано, Та, Лаймер, Станишич (Дэйвис, 46), Киммих, Павлович, Гнабри (Мусиала, 61), Л.Диас, Олисе, Кейн.

РЕАЛ: Лунин — Эдер Милитау, Рюдигер, Менди, Александр-Арнолд (Мастантуоно, 90), Беллингем, Вальверде (к), Арда Гюлер (Питарч, 90), Б.Диас (Камавинга, 62), Винисиус Жуниор, Мбаппе.

ГОЛЫ: 0:1 — Арда Гюлер (1). 1:1 — Павлович (6). 1:2 — Арда Гюлер (29). 2:2 — Кейн (38). 2:3 — Мбаппе (42). 3:3 — Л.Диас (89). 4:3 — Олисе (94+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Станишич (29), Эдер Милитау (40), Рюдигер (71), Камавинга (78, 86).

УДАЛЕНИЯ: Камавинга (86, Реал), Арда Гюлер (95+, Реал).

Первый матч — 2:1

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