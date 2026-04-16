США бьют по интересам Минска и Москвы в Ливии 1 16.04.2026, 10:36

Вашингтон предлагает «пряник» ливийским силам.

США активизировали усилия по объединению противоборствующих сил в Ливии, стремясь вытеснить Россию и усилить собственное влияние в стратегически важной стране. Одним из ключевых шагов стали первые в истории совместные военные учения двух враждующих ливийских армий, организованные при участии Африканского командования США, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Американский генерал-лейтенант Джон Бреннан прибыл на авиабазу Гардабия, которая ранее находилась под контролем ИГИЛ, а затем — российских наемников из группы «Вагнер». Теперь там прошли учения, объединившие силы правительства в Триполи и восточные подразделения, связанные с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Вашингтон предлагает сторонам «пряник» в виде возможного смягчения оружейного эмбарго в обмен на создание единого военного командования. Уже создан совместный координационный центр и комитет из шести командиров, а также проведены операции с участием спецназа США, Турции и европейских стран.

На фоне этих процессов Россия рискует потерять ключевой плацдарм в Африке. Москва долгое время поддерживала Хафтара, используя Ливию как логистический хаб для операций в странах к югу от Сахары и доступа к природным ресурсам. Однако на фоне войны в Украине позиции России начали ослабевать, а сам Хафтар, по данным западных источников, стал искать новые балансирующие связи.

Экономический фактор играет важную роль. Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке и значительными ресурсами редкоземельных металлов. На фоне роста добычи и интереса со стороны компаний Chevron и ExxonMobil США стремятся закрепиться в регионе.

Напомним, 17 февраля 2025 года Хафтар прибыл с визитом в Минск, где его встретил глава КГБ Беларуси Иван Тертель. В делегацию также входили высокопоставленные ливийские военные. Ранее сообщалось, что ливийские военнослужащие проходили обучение в Беларуси более года, после чего вернулись на родину. Эти контакты указывают на тесные связи Хафтара с режимом Лукашенко, который, в свою очередь, является союзником Кремля. Усиление роли США в Ливии может подорвать эти связи и сократить влияние как Москвы, так и Минска в регионе.

По оценкам экспертов, если процесс объединения продолжится, Ливия может постепенно выйти из затяжного конфликта и переориентироваться на сотрудничество с Западом.

