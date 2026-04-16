закрыть
18 апреля 2026, суббота, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США бьют по интересам Минска и Москвы в Ливии

1
  16.04.2026, 10:36
  • 2,994
США бьют по интересам Минска и Москвы в Ливии

Вашингтон предлагает «пряник» ливийским силам.

США активизировали усилия по объединению противоборствующих сил в Ливии, стремясь вытеснить Россию и усилить собственное влияние в стратегически важной стране. Одним из ключевых шагов стали первые в истории совместные военные учения двух враждующих ливийских армий, организованные при участии Африканского командования США, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Американский генерал-лейтенант Джон Бреннан прибыл на авиабазу Гардабия, которая ранее находилась под контролем ИГИЛ, а затем — российских наемников из группы «Вагнер». Теперь там прошли учения, объединившие силы правительства в Триполи и восточные подразделения, связанные с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Вашингтон предлагает сторонам «пряник» в виде возможного смягчения оружейного эмбарго в обмен на создание единого военного командования. Уже создан совместный координационный центр и комитет из шести командиров, а также проведены операции с участием спецназа США, Турции и европейских стран.

На фоне этих процессов Россия рискует потерять ключевой плацдарм в Африке. Москва долгое время поддерживала Хафтара, используя Ливию как логистический хаб для операций в странах к югу от Сахары и доступа к природным ресурсам. Однако на фоне войны в Украине позиции России начали ослабевать, а сам Хафтар, по данным западных источников, стал искать новые балансирующие связи.

Экономический фактор играет важную роль. Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке и значительными ресурсами редкоземельных металлов. На фоне роста добычи и интереса со стороны компаний Chevron и ExxonMobil США стремятся закрепиться в регионе.

Напомним, 17 февраля 2025 года Хафтар прибыл с визитом в Минск, где его встретил глава КГБ Беларуси Иван Тертель. В делегацию также входили высокопоставленные ливийские военные. Ранее сообщалось, что ливийские военнослужащие проходили обучение в Беларуси более года, после чего вернулись на родину. Эти контакты указывают на тесные связи Хафтара с режимом Лукашенко, который, в свою очередь, является союзником Кремля. Усиление роли США в Ливии может подорвать эти связи и сократить влияние как Москвы, так и Минска в регионе.

По оценкам экспертов, если процесс объединения продолжится, Ливия может постепенно выйти из затяжного конфликта и переориентироваться на сотрудничество с Западом.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров
Полный провал кремлевской технологической школы
Полный провал кремлевской технологической школы Виктор Шлинчак
Z-военкоры в панике
Z-военкоры в панике Кирилл Мартынов