Трамп назвал способ вернуть Тегеран за стол переговоров 9 16.04.2026, 10:44

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Дональд Трамп

США продолжат давление.

Президент США Дональд Трамп во время ужина с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой 13 апреля заявил, что намерен как можно скорее добиться завершения войны в Иране. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, на встрече в Белом доме Трамп подчеркнул, что единственный способ вернуть Тегеран к переговорам — усиление давления. При этом, как отмечает WSJ, Нидерланды ранее отказались поддержать идею США о блокаде иранских портов.

Премьер-министр Роб Йеттен сообщил американскому лидеру, что европейские союзники готовы сформировать международную коалицию для обеспечения безопасности Ормузского пролива, но только после завершения боевых действий. Он добавил, что ужин оказался «слишком коротким, чтобы убедить друг друга, но достаточно долгим, чтобы лучше понять позиции сторон».

Как пишет издание, встреча показала сложность положения, в котором оказался Трамп: с одной стороны, он говорит о «почти полном окончании» войны, с другой — пытается усилить экономическое давление на Иран. Президент США также обещал назвать страны, готовые присоединиться к блокаде, однако ни одна из них публично не поддержала инициативу, а сам список так и не был представлен спустя несколько дней.

Несмотря на оптимистичные заявления Трампа, ряд чиновников и экспертов считают, что Ирану могут понадобиться месяцы или больше, чтобы ощутить значительное экономическое давление и пойти на уступки.

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