Белорусским водителям приготовили «сюрприз» на длинные выходные 3 16.04.2026, 10:48

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Стало известно о планах ГАИ.

Управление внутренних дел Миноблисполкома переводит милицию на усиленный режим работы на время предстоящих длинных выходных. На улицы городов и поселков пообещали вывести усиленные наряды ОМОН (отряд милиции особого назначения), патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции, пишет «Телеграф».

Усилить контроль на улицах и дорогах Минщины поручил глава МВД Иван Кубраков. Причина усиления - грядущая Радоница, на время которой белорусам правительством дается официальный выходной, чтобы посетить могилы предков. В связи с этим дорожное движение на Радоницу, особенно вблизи кладбищ, традиционно становится напряженным.

В преддверии длинных выходных начальник милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома Александр Кисель провел координационное совещание с представителями организаций, осуществляющих пассажирские перевозки и обслуживание улично-дорожной сети, а также своими подчиненными из УВД и ГАИ.

Он потребовал обеспечить на время длинных выходных безопасное и бесперебойное движение транспорта к местам захоронений, проработать движение транспорта так, чтобы исключить километровые очереди, которые зачастую скапливаются на въезде на кладбища на Радоницу, и чтобы у тех, кто приезжает на кладбище на личных авто, не было проблем со въездом на прилегающие стоянки.

Для этого ведомства заранее провело мониторинг подъездов к кладбищам, разработали точные схемы организации дорожного движения, изучили и проработали жалобы людей предыдущих лет и скорректировали свою работу на предстоящих больших выходных.

В частности, уже с воскресенья, 19 апреля, милицию Минщины переведут в усиление, а в наряды выведут не только сотрудников милиции общественной безопасности , но ипатрульно-постовой службы и Госавтоинспекции, а также ОМОН.

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