СМИ: Пентагон усиливает подготовку к военным операциям на Кубе 6 16.04.2026, 10:54

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Активизирована разработка нескольких сценариев.

Пентагон усиливает секретное планирование возможных операций, связанных с Кубой, на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Гаваной. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, Пентагон получил указание активизировать разработку различных сценариев на случай потенциального развития ситуации на острове, если соответствующее решение примет президент Дональд Трамп. При этом речь идет не о непосредственной подготовке к военной операции, а о проработке возможных вариантов реагирования, включая силовые меры.

Источники подчеркивают, что планирование носит предварительный и конфиденциальный характер. Его цель - оценка возможных действий в случае дальнейшей эскалации вокруг Кубы. Основное внимание уделяется расширению стратегических разработок в рамках Южного командования США.

Официально представители Пентагона не подтверждали подготовку к военному вмешательству. Ранее американское военное руководство заявляло, что приоритетом остается защита интересов США в регионе, включая безопасность военных объектов и готовность к реагированию на возможные кризисы.

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