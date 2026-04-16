Business Insider: Кремль понес огромные убытки 16.04.2026, 11:06

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Россия переплатила $130 миллиардов из-за санкций.

Россия потратила дополнительные 130 млрд долл. на закупку товаров в обход западных санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину, пишет Business Insider. По оценкам латвийских аналитиков из Бюро защиты Конституции (SAB), в 2022-2025 годах Россия в среднем переплатила за импорт западных товаров из-за санкций 32,5 млрд долл. ежегодно.

Отмечается, что эти расходы касаются только товаров, которые России удалось приобрести через альтернативные каналы, и не учитывают случаев, когда замену найти не удалось.

Международные санкции, введенные после вторжения в Украину, также привели к потере сотен миллиардов долларов из-за утраты экспортных рынков и замораживания активов западными банками.

При этом, по данным аналитиков, российские государственные учреждения внутри страны прогнозируют дальнейшее ухудшение экономической ситуации, несмотря на публичные заявления властей о том, что «экономика успешно адаптируется к воздействию западных санкций».

В частности, один из внутренних прогнозов предполагает дополнительные потери во внешней торговле на уровне 136 млрд долл. до 2030 года исключительно из-за западных санкций. Другой прогноз указывает, что длительное сокращение торговли с Европой составит около 70 млрд долл. этих потерь.

Отдельно оцениваются риски для энергетического сектора. В случае ужесточения санкций потери РФ могут достичь 216,5 млрд долл. в течение следующих пяти лет. При этом нефтегазовая отрасль обычно составляет около 15-20% ВВП России и почти треть федеральных доходов.

Кроме того, Россия столкнулась с сокращением экспорта железной руды на 40% в 2021-2025 годах, а экспорт древесины и целлюлозы упал примерно на 50%.

«Отмена санкций значительно усилит угрозу, которую Россия представляет не только для Украины и Европы, но и в глобальном масштабе», – пишут аналитики, отмечая, что Кремль таким образом сможет получить свободу действий для оказания помощи Ирану, Северной Корее, Венесуэле и Кубе.

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