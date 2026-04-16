Названы крупнейшие компании с белорусским капиталом в Польше 2 16.04.2026, 11:11

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На первом месте — EPAM Systems.

Совокупная выручка белорусских компаний, работающих на рынке Польши, выросла по итогам 2024 года на 5% и достигла рекордного уровня в 19,9 млрд злотых (или 5 млрд долларов). Бизнесом, внесшим наибольший вклад в эту сумму, стало польское подразделение мирового IT-гиганта EPAM Systems.

Причем EPAM Systems (Poland) оказывается во главе топ-100 крупнейших компаний с белорусским капиталом в Польше второй год подряд, пишет в своем телеграм-канале автор исследования Вадим Сехович.

Рейтинг составлен на основании данных за 2024 год.

1.EPAM Systems (Poland) - крупнейший IT-бизнес с белорусскими корнями в Польше. Компания, которой вплоть до осени 2025-го руководил Аркадий Добкин, начала деятельность на польском рынке еще в 2011г. В 2024г. в ее местную экосистему входили центры разработки в 6 городах. Кроме того, на польском рынке находятся офисы еще двух компаний, принадлежащих EPAM Systems - Polsource и First Derivative Poland. Краковская Polsource тоже вошла в топ-100.

2.E100 Power Max - это трейдерская структура, входящая в Группу компаний E100 экс-брестчан Владимира и Максима Стаецких. За год бизнес, занимающийся продажей топлива через сеть собственных и партнерских АЗС в странах ЕС, Великобритании и Украины, переместился с четвертой на вторую строчку. E100 Power Max также вошла в топ-2000 крупнейших компаний Польши, который составляет издание Rzeczpospolita.

3.TELS Global Polska - крупнейший бизнес с белорусскими корнями в транспортно-логистическом сегменте Польши. В 2024г. его собственниками через компании в Великобритании и Чехии были Владимир Таянко и Иван Шахович. В предыдущей версии топ-100 компания занимала пятое место.

4.ASBIS Poland - дочерняя компания кипрского холдинга ASBIS'c Enterprises. Его основателем и ключевым акционером является белорус Сергей Костевич. ASBIS Poland занимается дистрибьюцией IT-продукции на польском рынке, который прочно входит в первую десятку важнейших для холдинга. За 2024г. ASBIS Poland улучшила свое местоположение в топ-100 на две строчки.

5.Polbilding s.k./PBS - крупный трейдер угля, кокса и химических продуктов с регистрацией в Зеленой Гуре. В предыдущей версии рейтинга был вторым.

Основатель бизнеса Виталий Канцевич в 2024г. начал его реорганизацию, в результате которой бенефициаром новой структуры PBS стала Анна Канцевич. Также была реорганизована логистическая компания Polbilding sp.z o.o., тоже являющаяся участником топ-100. Теперь это PBS Energy, а ее основное направление - инвестиции в зеленую энергетику.

6.TI Group - один из крупнейших логистических бизнесов белорусов в Польше. В управлении компании, бенефициаром которой в 2024г. был Сергей Марченко, находится крупный консолидационный склад в Седльцах под Варшавой. На это место TI Group поднялась с 19-й строчки.

7.DSPL - автотранспортная компания, которая была создана в 2021г. В 2024-м ее собственниками были грузинский и белорусские партнеры одного из самых известных транспортников Беларуси и России Василия Сметанина - Николоз Гегучадзе, Борис Климась, Виталий Пушкин и Татьяна Бразовская. Автоперевозчик в рейтинге остался на той же позиции, что и годом ранее.

8.E100 International Trade - бывший лидер топ-100 поднялся за год на одну строчку. Компания, принадлежащая упоминавшимся выше Владимиру и Максиму Стаецким, обслуживает собственную систему топливных карт Е100. В 2023г. она ушла с рынков Беларуси, России и Казахстана и сосредоточилась на Европе. По собственным оценкам, E100 International Trade уже занимает на европейском рынке третье место.

9.Azonik - это еще один автотранспортный бизнес, связанный с Василием Сметаниным. В 2024г. бизнесмен контролировал его через свою австрийскую фирму, а остальной долей владел Николоз Гегучадзе. В первую десятку Azonik пробилась с 16-го места.

10.Innowise - второй по масштабам белорусский IT-бизнес в Польше, которым владеют братья Павел и Сергей Орловы. Для попадания в первую десятку им пришлось трудиться немного: в предыдущем рейтинге Innowise была 11-й.

Полную версию топ-100 крупнейших белорусских бизнесов в Польше можно посмотреть здесь.

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