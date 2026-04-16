закрыть
22 июля 2026, среда, 12:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На белорусских дорогах появилось нововведение

1
  • 16.04.2026, 11:22
  • 3,962
На белорусских дорогах появилось нововведение

Вводится оповещение о животных на дороге.

Система раннего оповещения водителей о диких животных на дороге заработала в Беларуси, рассказали на госТВ.

«Умная дорога» показала себя положительно. Инфракрасные камеры с помощью искусственного интеллекта запоминают силуэты животных и автоматически передают данные в систему, после чего за 250 метров до опасного участка на трассе зажигаются предупредительные знаки: «Животное на дороге».

Интеллектуальную систему, в которой ИИ обучили распознавать диких животных, уже применили на участке трассы М-10 в Речицком районе. В итоге выяснилось, что на данном участке в 2025 году животные 18 раз переходили проезжую часть по специально оборудованному для них коридору. При этом камеры фиксировали появление животных у трассы 60 раз. И также ни одного ДТП с участием животных на участке не произошло.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко