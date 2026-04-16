На белорусских дорогах появилось нововведение 1 16.04.2026, 11:22

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Вводится оповещение о животных на дороге.

Система раннего оповещения водителей о диких животных на дороге заработала в Беларуси, рассказали на госТВ.

«Умная дорога» показала себя положительно. Инфракрасные камеры с помощью искусственного интеллекта запоминают силуэты животных и автоматически передают данные в систему, после чего за 250 метров до опасного участка на трассе зажигаются предупредительные знаки: «Животное на дороге».

Интеллектуальную систему, в которой ИИ обучили распознавать диких животных, уже применили на участке трассы М-10 в Речицком районе. В итоге выяснилось, что на данном участке в 2025 году животные 18 раз переходили проезжую часть по специально оборудованному для них коридору. При этом камеры фиксировали появление животных у трассы 60 раз. И также ни одного ДТП с участием животных на участке не произошло.

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