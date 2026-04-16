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Мбаппе установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

  • 16.04.2026, 11:27
  • 5,546
Мбаппе установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Впервые в истории.

Мадридский «Реал» завершил свое выступление в Лиге чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух встреч (4:6).

Как сообщает Goals Side, нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

Француз стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось забить 10 голов на выезде за один сезон главного еврокубка.

10-й выездной гол Мбаппе забил в ответном матче с «Баварией». Килиан отметился забитым мячом на 42-й минуте.

По данным Stats Foot, Мбаппе стал первым футболистом в истории Реала, которому удалось забить по меньшей мере 40 мячей в каждом из первых двух сезонов в клубе.

В дебютном сезоне за мадридцев он отличился 44 голами, а нынешний сезон стал вторым подряд с 40+ результативными ударами.

В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ сыграет с «Баварией», а «Атлетико» встретится с «Арсеналом». Первые матчи полуфиналов пройдут 28 и 29 апреля 2026 года. Ответные встречи — 5 и 6 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на стадионе Ференц Пушкаш в Будапеште (Венгрия).

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