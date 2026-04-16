В Гомельской области завоют сирены

В Гомельской области завоют сирены2
- 16.04.2026, 11:30
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МЧС обратилось к жителям региона.
В Гомельской области сегодня проведут плановую техническую проверку системы оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Во время проверки будут включаться электросирены. В ведомстве просят жителей сохранять спокойствие и отмечают, что никаких действий предпринимать не нужно.
Подобные проверки в регионе проходят регулярно. Последняя из них состоялась 19 марта, если не учитывать общереспубликанскую проверку 26 марта. Ранее в 2026 году систему также тестировали 22 января и 26 февраля.
Чаще всего такие проверки — как правило, два раза в месяц — проводятся в Брестской области, которая граничит с Польшей и Украиной.