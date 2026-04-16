Появилось фото Буданова на территории России 39 16.04.2026, 11:43

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Кирилл Буданов

Глава ОП Украины участвовал в диверсионном рейде.

Руководитель Офиса президента Украины, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов лично участвовал в спецоперациях на территории России. Об этом рассказал командир «Спецподразделения Тимура» ГУР в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+», заметил unian.net.

По его словам, речь идет, в частности, о рейдах на Грайворонском направлении в Белгородской области, куда подразделение заходило одним из первых.

«Сначала это был Грайворон. Кирилл Алексеевич шел вместе с подразделением по лесам и полям», — рассказал военный.

Командир также вспомнил один из эпизодов операции: во время передвижения группа остановилась у магазина и автобусной остановки, где Буданов предложил сделать паузу, отметив символичность нахождения на этой территории.

«Говорит: «Давай посидим здесь, потому что это тоже наша территория», — отметил он. По его словам, Буданов также оставил там свою подпись и дату в знак присутствия.

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