Появилось фото Буданова на территории России

Появилось фото Буданова на территории России39
- 16.04.2026, 11:43
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Глава ОП Украины участвовал в диверсионном рейде.
Руководитель Офиса президента Украины, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов лично участвовал в спецоперациях на территории России. Об этом рассказал командир «Спецподразделения Тимура» ГУР в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+», заметил unian.net.
По его словам, речь идет, в частности, о рейдах на Грайворонском направлении в Белгородской области, куда подразделение заходило одним из первых.
«Сначала это был Грайворон. Кирилл Алексеевич шел вместе с подразделением по лесам и полям», — рассказал военный.
Командир также вспомнил один из эпизодов операции: во время передвижения группа остановилась у магазина и автобусной остановки, где Буданов предложил сделать паузу, отметив символичность нахождения на этой территории.
«Говорит: «Давай посидим здесь, потому что это тоже наша территория», — отметил он. По его словам, Буданов также оставил там свою подпись и дату в знак присутствия.