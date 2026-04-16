закрыть
22 июля 2026, среда, 12:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европейские акции пошли вверх

1
  • 16.04.2026, 11:40
  • 2,320
Европейские акции пошли вверх

Настроения инвесторов улучшились.

Европейские акции идут вверх в четверг: ‌настроения инвесторов улучшились благодаря оптимизму по поводу возможного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, ‌в то время ‌как участники рынка оценивают отчеты европейских компаний.

Панъевропейский индекс ‌STOXX 600 к 10:42 (по Минску) ‌вырос на 0,3%.

Подъем возглавили акции Banco BPM, Novo Nordisk и Aumovio, ‌подорожавшие на 5,1%, 4,6% и 4,5% соответственно.

Немецкий индекс DAX поднялся на 0,2%, британский FTSE 100 - на 0,3%, а французский CAC 40 прибавил 0,4%.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко