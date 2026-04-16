Европейские акции пошли вверх 1 16.04.2026, 11:40

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Настроения инвесторов улучшились.

Европейские акции идут вверх в четверг: ‌настроения инвесторов улучшились благодаря оптимизму по поводу возможного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, ‌в то время ‌как участники рынка оценивают отчеты европейских компаний.

Панъевропейский индекс ‌STOXX 600 к 10:42 (по Минску) ‌вырос на 0,3%.

Подъем возглавили акции Banco BPM, Novo Nordisk и Aumovio, ‌подорожавшие на 5,1%, 4,6% и 4,5% соответственно.

Немецкий индекс DAX поднялся на 0,2%, британский FTSE 100 - на 0,3%, а французский CAC 40 прибавил 0,4%.

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