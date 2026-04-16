Путину повесили лапшу на уши 1 Сергей Алексашенко

16.04.2026, 11:49

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Обмануть его не сложно, он сам обманываться рад.

То, что Путину легко повесить лапшу на уши, продемонстрировали его высказывания на прошедшем совещании по экономике. К сожалению, нам доступны лишь 4 минуты его вступительного слова, иначе, количество перлов, уверен, было бы запредельным. Впрочем, и четырёх минут достаточно для того, чтобы поставить диагноз.

Итак:

«…за январь–февраль ВВП сократился на 1,8 процента… среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы.»

Любому человеку, мало-мальски сведущему в экономической статистике, известно, что когда статистические ведомства делают оценку динамики макропоказателей (ВВП, промышленное производство, объём розничного товарооборота, и т. д.), то они обязательно (!) исключают влияние календарного и сезонного факторов, для чего в их распоряжении имеется соответствующий инструментарий. Вариантов три. Первый, оценка снижения ВВП за два месяца, которую дало Минэкономики (Росстат таких оценок не делает) не прошла такую очистку, т. е. Путину на стол положили полуфабрикат (мол, и так сойдёт). Второй, данные прошли очистку, но человек, который докладывал Путину эту информацию (или министр Решетников, или помощник по экономике Орешкин) сами не знают того, что эти данные прошли сезонную и календарную очистку. Третий, все всё знали, и данные прошли очистку, но Путину об этом не сказали.

Что касается влияния погодного фактора, то, во-первых, оно неоднозначно. Да, в холодную погоду строительство затухает, но при этом растёт спрос на отопление и, следовательно, растет добыча газа. Во-вторых, Россия — страна большая, и в разных регионах погода разная, где-то теплее нормы, а где-то холоднее.

«…уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1 процента. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости».

По данным Росстата, в феврале 2026 г. количество занятых в российской экономике выросло на 700 тысяч человек (на 1%), в т. ч. на 100 тысяч за счёт снижения количества безработных. Из этого можно сделать только один вывод: производительность труда в экономике за последние 12 месяцев снизилась почти на 2,7 процента. Если то, что озвучил Путин, стало результатом развития платформенных видов занятости, — то все планы правительства по развитию платформенной экономики являются осознанным вредительством.

Сергей Алексашенко, блог

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