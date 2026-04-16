На валютном рынке Беларуси возникла ситуация, которая в последний раз наблюдалась почти три года назад 1 16.04.2026, 11:58

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Но сейчас обстановка начала меняться.

Доллар 16 апреля снова начал дорожать на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Напомним, накануне американская валюта обвалилась до минимума почти за три года, евро упал до минимума за 13 месяцев, а российский рубль взобрался на максимум за четыре месяца. «Зеркало» посмотрело, какова ситуация с курсами валют на торгах и в обменниках.

На торгах 16 апреля доллар подорожал на 0,45% — до 2,8319 рубля (данные на 10.45). Евро прибавил на 0,1% — до 3,3248 рубля. Российский рубль подорожал на 0,57% — до 3,7616 рубля за 100 российских рублей. Торги продолжаются.

Какова ситуация в обменниках

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,89 рубля («Банк БелВЭБ», «Банк РРБ»), а ниже всего — 2,855 рубля («Банк Дабрабыт», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «МТБанк», «Паритетбанк», «Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,844 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,45 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Цептер Банк» (3,365 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,365 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,8 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,745 рубля («Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банке ВТБ», «БНБ-Банке», «Паритетбанке» — 3,74 рубля за 100 российских рублей.

Напомним, некоторые экономисты ожидали перемены в начале 2026 года на белорусском валютном рынке. Среди прочего был прогноз, что нацвалюта ослабнет к доллару — достигнет психологической отметки «три рубля».

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