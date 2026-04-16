Боль для Кремля 7 16.04.2026, 12:14

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Виктор Орбан

Режим Путина лишился точки опоры в ЕС.

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало чувствительным ударом по позициям России в Европе. Новый политический курс Будапешта может лишить Кремль одного из важнейших союзников внутри Евросоюза, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

На протяжении последних лет Венгрия под руководством Орбана фактически выступала тормозом для антироссийской политики ЕС. Будапешт регулярно блокировал или замедлял санкции, препятствовал выделению помощи Украине и использовал право вето для получения экономических уступок от Брюсселя.

Теперь эта роль, вероятно, уйдет в прошлое. Новый премьер Петер Мадьяр уже заявил о намерении восстановить отношения с ЕС и разблокировать финансирование в размере около 30 млрд евро. Это означает, что Венгрия перестанет системно мешать решениям по Украине и санкциям против России.

Для Москвы это не только политическая, но и экономическая потеря. Венгрия остается одним из крупнейших покупателей российского газа в Европе — долгосрочные контракты с «Газпромом» оцениваются примерно в 2,5 млрд долларов в год. Хотя их полный разрыв маловероятен, Будапешт может отказаться от дополнительных соглашений, что приведет к потерям для России.

Под угрозой также поставки нефти по трубопроводу «Дружба», которые могут сократиться в рамках общеевропейского отказа от российских энергоресурсов. Потенциальные потери Москвы оцениваются в миллиарды долларов ежегодно.

Не менее важным является финансовый аспект. Венгерский OTP Bank долгое время оставался одним из немногих каналов взаимодействия России с европейской финансовой системой. Смена власти может привести к усилению давления на банк и ограничению его операций в России.

Кроме того, под вопросом оказываются планы расширения российского влияния в энергетике региона, включая сделки с сербскими активами и участие в проекте АЭС «Пакш-2».

Эксперты отмечают, что Россия теряет не просто партнера, а целую точку опоры внутри ЕС — с доступом к энергетике, финансам и политическим механизмам влияния. Хотя изменения не будут мгновенными, стратегически позиции Москвы в Европе могут существенно ослабнуть.

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