Австрия присоединилась к спецтрибуналу против Путина 5 16.04.2026, 12:20

В соглашении теперь принимают участие 20 стран.

Австрия объявила о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Таким образом, Австрия стала 20-й страной, которая объявила о своем участии в соглашении.

«Ответственность является ключевым направлением внешней политики Австрии. Без привлечения к ответственности невозможен длительный мир в Украине», – заявили в МИД страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Вены присоединиться к соглашению.

«Я благодарен Австрии и моей коллеге Беате Майнль-Райзингер за то, что они в очередной раз доказали: нейтралитет не означает равнодушие. Наоборот, привлечение к ответственности имеет решающее значение для обеспечения длительного мира на нашем континенте», – написал министр.

Ранее Сибига сообщил, что Украине удалось набрать «юридический минимум» необходимого количества стран-членов Совета Европы, нужный для вынесения на голосование решения о создании Спецтрибунала.

Такое голосование возможно на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

Как стало известно, о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, которое позволит запустить работу Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России объявила Франция.

