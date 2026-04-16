Австрия присоединилась к спецтрибуналу против Путина
В соглашении теперь принимают участие 20 стран.
Австрия объявила о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии России против Украины.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.
Таким образом, Австрия стала 20-й страной, которая объявила о своем участии в соглашении.
«Ответственность является ключевым направлением внешней политики Австрии. Без привлечения к ответственности невозможен длительный мир в Украине», – заявили в МИД страны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Вены присоединиться к соглашению.
«Я благодарен Австрии и моей коллеге Беате Майнль-Райзингер за то, что они в очередной раз доказали: нейтралитет не означает равнодушие. Наоборот, привлечение к ответственности имеет решающее значение для обеспечения длительного мира на нашем континенте», – написал министр.
Ранее Сибига сообщил, что Украине удалось набрать «юридический минимум» необходимого количества стран-членов Совета Европы, нужный для вынесения на голосование решения о создании Спецтрибунала.
Такое голосование возможно на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.
Как стало известно, о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, которое позволит запустить работу Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России объявила Франция.