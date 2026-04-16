18 апреля 2026, суббота, 12:48
Австрия присоединилась к спецтрибуналу против Путина

  • 16.04.2026, 12:20
В соглашении теперь принимают участие 20 стран.

Австрия объявила о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Таким образом, Австрия стала 20-й страной, которая объявила о своем участии в соглашении.

«Ответственность является ключевым направлением внешней политики Австрии. Без привлечения к ответственности невозможен длительный мир в Украине», – заявили в МИД страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Вены присоединиться к соглашению.

«Я благодарен Австрии и моей коллеге Беате Майнль-Райзингер за то, что они в очередной раз доказали: нейтралитет не означает равнодушие. Наоборот, привлечение к ответственности имеет решающее значение для обеспечения длительного мира на нашем континенте», – написал министр.

Ранее Сибига сообщил, что Украине удалось набрать «юридический минимум» необходимого количества стран-членов Совета Европы, нужный для вынесения на голосование решения о создании Спецтрибунала.

Такое голосование возможно на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

Как стало известно, о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, которое позволит запустить работу Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России объявила Франция.

популярное за неделю

Мнение

Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров
Полный провал кремлевской технологической школы
Полный провал кремлевской технологической школы Виктор Шлинчак
Z-военкоры в панике
Z-военкоры в панике Кирилл Мартынов