Когда легче сбивать российские дроны и ракеты: днем или ночью? 16.04.2026, 12:38

3,762

Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло секрет.

Время суток, в которое осуществляется массированная атака, влияет на то, каким образом будут сбиваться российские ударные дроны и ракеты. Об этом в эфире телеканала «Суспільне» рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, его спросили, есть ли разница между дневными и ночными атаками российских захватчиков. Как отметил Игнат, на сбивание вражеских целей влияют как погодные условия, так и время суток. Если атака происходит ночью, инженерам и операторам БПЛА для сбивания «Шахедов» нужно готовить дроны с ночной камерой, которая, по словам Игната, «может видеть дрон ночью».

Днем можно использовать дрон без ночной камеры, который является более дешевым средством. Это позволяет рационально использовать имеющиеся средства.

«Мобильно-огневые группы тоже должны иметь визуальную привязку к цели. Конечно, у всех есть тепловизоры», – сказал Игнат.

Он добавил, что тепловизионное оборудование может обнаруживать цели как днем, так и ночью через тепловизор:

«Но, все-таки, визуально, пожалуй, днем лучше работать как по «Шахедам», так и по ракетам».

Как отметил Игнат, силы противовоздушной обороны Украины прогнозируют российские атаки, которые осуществляются как ночью, так и днем, чтобы максимально сбивать все цели.

По его словам, показатель сбиваемых ударных дронов типа «Шахед» сегодня серьезный, так как масштабируется производство дронов-перехватчиков и осуществляется усовершенствование авиации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com