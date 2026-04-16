Когда легче сбивать российские дроны и ракеты: днем или ночью?
- 16.04.2026, 12:38
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Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло секрет.
Время суток, в которое осуществляется массированная атака, влияет на то, каким образом будут сбиваться российские ударные дроны и ракеты. Об этом в эфире телеканала «Суспільне» рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В частности, его спросили, есть ли разница между дневными и ночными атаками российских захватчиков. Как отметил Игнат, на сбивание вражеских целей влияют как погодные условия, так и время суток. Если атака происходит ночью, инженерам и операторам БПЛА для сбивания «Шахедов» нужно готовить дроны с ночной камерой, которая, по словам Игната, «может видеть дрон ночью».
Днем можно использовать дрон без ночной камеры, который является более дешевым средством. Это позволяет рационально использовать имеющиеся средства.
«Мобильно-огневые группы тоже должны иметь визуальную привязку к цели. Конечно, у всех есть тепловизоры», – сказал Игнат.
Он добавил, что тепловизионное оборудование может обнаруживать цели как днем, так и ночью через тепловизор:
«Но, все-таки, визуально, пожалуй, днем лучше работать как по «Шахедам», так и по ракетам».
Как отметил Игнат, силы противовоздушной обороны Украины прогнозируют российские атаки, которые осуществляются как ночью, так и днем, чтобы максимально сбивать все цели.
По его словам, показатель сбиваемых ударных дронов типа «Шахед» сегодня серьезный, так как масштабируется производство дронов-перехватчиков и осуществляется усовершенствование авиации.